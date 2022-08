Krieg in der Ukraine: Laut Kiew und Moskau keine erhöhte Strahlung am Akw Saporischschja

In Solidarität mit der Ukraine werden auf dem Filmfest in Venedig einen Tag lang besondere Veranstaltungen stattfinden. Am 8. September, dem «Ukrainischen Tag», sprechen bei einem Panel der ukrainische Botschafter in Italien, Jaroslaw Melnyk, sowie zahlreiche Filmschaffende, wie die Sprecherin der Film-Biennale am Mittwoch mitteilte. Außerdem werden in Venedig die ukrainischen Filme «Luxembourg Luxembourg» (Regie: Antonio Lukitsch) und «Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom» (Regie: Jewgeni Afinejewski) gezeigt. Die Situation für Filmschaffende in der Ukraine soll beleuchtet und aktuelle Projekte zur Vernetzung oder Finanzierung sollen vorgestellt werden.