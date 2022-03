Sololauf : Neymar auf den Spuren von Maradona

Neymar hat in der Copa Libertadores gleich für einen Hatrick gesorgt. Ein Tor erzielte er nach einem Sololauf übers ganze Feld – und erinnerte damit an Maradona.

Neymar war der überragende Akteur in der Partie zwischen Santos und Internacional. Der Jung-Star erzielte beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft in der Copa Libertadores (der südamerikanischen Champions League) alle drei Tore.

Besonders sehenswert war Neymars zweiter Treffer. Der 20-Jährige schnappte sich den Ball in der eigenen Hälfte, zog übers ganze Feld, liess sämtliche Gegner stehen und schob schliesslich souverän zum 2:0 ein. Die Leichtigkeit, die der Brasilianer bei seinem Sololauf an den Tag legte, erinnerte stark an die Darbietungen von Barcelonas Lionel Messi im vergangenen Jahr gegen Getafe oder Argentiniens Legende Diego Maradona 1986 gegen England (siehe Videos unten).