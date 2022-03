Gezeichnet : Neymar hat 26 Tattoos – jedes hat seine Geschichte

Der brasilianische Fußballstar liebt seine Familie. Das zeigt er, indem er sie auf seinem Körper verewigt. Nun erklärt er seine Tattoos.

Neben dieser Tätowierung zieren noch 25 weitere den Körper des 23-Jährigen. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Viele der Körperverzierungen sind Familienmitgliedern gewidmet, wie Neymar sagt. So ist ein Satz auf der rechten Brust seinem Vater gewidmet. Auf dem rechten Oberarm prangt ein Bild seiner Schwester Rafaella, mit ihr verbindet der Fußballer eine enge Freundschaft. Aber auch die verflossene Ex, Bruna Marquezine, bekam ihre Stelle auf des Barcelona-Profis Körper. An seinem Hals steht geschrieben «Tudo passa» – alles geht vorbei.