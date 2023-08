Neymar und Co.: Toni Kroos kritisiert Wechsel nach Saudi-Arabien

Jüngst hat er seinen Vertrag verlängert und geht mit den Madrilenen in seine zehnte Saison. Nick Potts/Press Association/dpa

Der ehemalige Weltmeister Toni Kroos sieht sich nicht in Saudi-Arabien und beäugt bei dem aktuellen Wechsel-Strom auf die arabische Halbinsel seine Kollegen durchaus kritisch. Ihn selbst würde nichts in das Land ziehen, in erster Linie wegen der durchaus zu kritisierenden Menschenrechtslage.

Jedoch sieht es auch für jüngere Spieler Schwierigkeiten, «wenn sich Spieler, die mitten in ihrer Karriere sind, die die Qualität haben, für Top-Clubs in Europa zu spielen, für solche Wechsel entscheiden», so Kroos in einem Interview mit dem Magazin Sports Illustrated.

«Das Leben allgemein in Madrid ist schön.» Toni Kroos

Beteuerungen, es ginge um ambitionierten Fußball, sieht er als unglaubwürdig an, da es in erster Linie um finanzielle Anreize ginge – im Endeffekt also eine Entscheidung für das Geld und gegen den Fußball. Er selbst bleibt der spanischen Hauptstadt mindestens ein weiteres Jahr treu nach seiner Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2024 und geht mit den Königlichen in die zehnte Saison.

Nach seinem Karriereende soll sich nach aktuellem Stand auch nichts an seinem Wohnort ändern: «Die ersten Jahre sagt man sich: Das ist ein schönes Abenteuer in Madrid. Und parallel überlegt man, wann man nach Deutschland zurückgeht, weil es die Heimat ist, die Familie dort lebt», sagte Kroos. Nach neun Jahren sei das eine andere Geschichte.