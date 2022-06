Wechsel-Chaos : Neymar will Paris verlassen – diese Klubs wollen ihn

Neymar fehlt die Liebe in Paris. Darum könnte der Brasilianer PSG noch in diesem Sommer verlassen. Diese Vereine wollen ihn.

Superstar Neymar kann sich vorstellen, Paris Saint-Germain noch in diesem Sommer zu verlassen. Das berichtet das französische Portal «RMC Sport». Der Brasilianer bemängelt in Paris die «fehlende Liebe», die er brauche, um seine besten Leistungen bringen zu können.

Vom Geldgeber enttäuscht

Mehrere Top-Vereine sind nun in Alarmbereitschaft und an der Verpflichtung Neymars interessiert. Mit Juventus Turin soll es bereits offizielle Gespräche von Klubseite gegeben haben. Auch der FC Chelsea soll die Situation in Paris ganz genau beobachten. So wie Manchester United, dort sehe man Neymar als perfekten Ersatz für Cristiano Ronaldo, sollte der wirklich noch den Verein verlassen.