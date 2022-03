Superstar verletzt : Neymars Fuß bewegt Paris und Brasilien

Neymar wird im Rückspiel gegen Real Madrid fehlen. Die WM sollten nicht in Gefahr sein, auch wenn der Fall Manuel Neuer abschreckt.

Erst bei genauerem Hinsehen wird klar: Der rechte Fuß des Brasilianers ist gegen außen geknickt, der 26-Jährige schreit und wird unter Tränen vom Platz getragen. Und das ausgerechnet zehn Tage vor dem so wichtigen Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid, in dem eine 1:3-Niederlage wett gemacht werden soll.

Der Fall Neuer schreckt ab

Die Verletzung lässt nun Raum für Spekulationen. Und die überschlugen sich in den vergangenen Stunden regelrecht. Wie lange fällt Neymar aus? Wird er es rechtzeitig zum Spiel gegen Real zurück in die Mannschaft schaffen? Letzteres ist nach der Diagnose Haarriss im Mittelfuß schon ausgeschlossen. PSG gab sich zuerst bedeckt über die Ausfallzeit des Brasilianers, wohl um für Real unberechenbar zu sein. Mittlerweile jedoch ist durchgesickert, dass Neymar sich einer Operation unterziehen und mindestens zwei Monate ausfallen wird.

Haarriss im Mittelfuß. Da war doch etwas? Genau, ein fast ebenso prominenter Fußballer pausiert mit der gleichen Verletzung bereits seit vergangenem September: Manuel Neuer, Goalie bei den Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Lediglich in drei Bundesliga-Spielen zu Beginn der Saison konnte der etatmäßige Kapitän mittun, seither wird er von Sven Ulreich vertreten. Immerhin: Für die WM gab Neuer vor zwei Wochen Entwarnung. Er gehe fest davon aus, dass er in Russland dabei sein werde.

Bei Neuer ging Experiment schief

Um die WM muss sich Neymar grundsätzlich keine Sorgen machen. Es sei denn, ihm wird zu früh erlaubt, wieder auf den Platz zurückzukehren. Genau diesen Fehler machten die Verantwortlichen der Bayern bereits im Frühjahr 2017. Nach dem ersten Haarriss im März wurde dem 31-jährigen Neuer in einem kleinen Eingriff eine Schraube zur Stabilisation eingesetzt. Die Bayern brauchten ihren Torwart für das Viertelfinal-Rückspiel gegen – so will es wohl der Zufall – Real Madrid.