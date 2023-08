NFL: Instagram Model prangert NFL-Star öffentlich an

Er gilt nicht unbedingt als «Everybody's Darling» in der NFL und hat nun auch noch privat Ärger im Haus. Eli Apple, Cornerback bei den Miami Dolphins in der besten Footballliga der Welt, könnte auf dem Feld zukünftig mehr einstecken müssen, als er es schon tut. Dafür verantwortlich ist seine Ex-Freundin Destani, die auf Social Media fordert: «Wenn ihr gegen den Vater meines Kindes spielt, attackiert seine Knie. Ich werde auch eure Geldstrafe bezahlen.»

Destani macht zudem öffentlich, dass Apple sein Sex-Problem ihr gegenüber zugegeben habe. Zudem habe er erklärt, dass er in den letzten drei Jahren sechs Frauen geschwängert habe – darunter Destani. Und da beginnt der Konflikt. Denn: Apple, so Destani, habe allen Frauen gesagt, sie sollten abtreiben, auch ihr. «Aber ich war schon in der 14. Woche, als er mir das alles gestand», berichtet sie weiter. Sie verzichtete auf den Eingriff.