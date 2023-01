Nach Herzstillstand : NFL-Profi Hamlin darf Krankenhaus verlassen

Neun Tage ist es her, dass Damar Hamlin mitten auf dem Spielfeld in Cincinnati zusammengebrochen ist und wiederbelebt wurde. Nun ist er wieder dermaßen fit, dass er nach Hause darf.

Football-Profi Damar Hamlin hat gut eine Woche nach seinem Herzstillstand das Krankenhaus in Buffalo verlassen und darf wieder nach Hause. Der 24 Jahre alte Verteidiger der Buffalo Bills war am Montag von Cincinnati ins Buffalo General Medical Center verlegt worden und hatte dort am Dienstag eine Reihe von Tests und Untersuchungen absolviert, wie sein NFL-Team am Mittwoch mitteilte.