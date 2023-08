NFL: RTL Deutschland zeigt Mahomes zum Auftakt

Getty Images via AFP

Die NFL steht in ihren Startlöchern und ab dem 8. September (9. September in Deutschland) startet die Regular Season der Eliteliga. Allen Anlass, genug für RTL Deutschland sein Sendekonzept zu den neu erworbenen Übertragungsrechten vorzustellen. Ganz nebenbei wurden auch die ersten zehn Partien bekannt gegeben, die Football-Freunde auf dem Sender selbst oder via kostenpflichtigem Streaming auf RTL+ verfolgen können. Aktuell zeigt die Gruppe die Vorbereitungsspiele zur Saison auf dem kostenlosen Sender Nitro.