Auf Spiele gewettet : NFL sperrt Atlantas Ridley für gesamte Saison

Calvin Ridley von den Atlanta Falcons ist für mindestens die nächste Football-Saison gesperrt. Er soll auf NFL-Spiele gewettet haben.

Die NFL hat Football-Profi Calvin Ridley von den Atlanta Falcons mindestens für die gesamte nächste Saison gesperrt, weil der Wide Receiver auf Spiele gewettet hat. Das teilte die US-Liga am Montag (Ortszeit) mit. Demnach habe Ridley im November 2021 an mehreren Tagen auf NFL-Partien gewettet. Kurz zuvor hatte er wegen mentaler Probleme eine Auszeit vom Football genommen.

Der 27-Jährige spielte seit 2018 in der NFL für die Falcons und stellte in seiner Rookie-Saison mehrere Bestmarken auf – unter anderem fing er in seinen ersten vier Spielen sechs Touchdown-Pässe, was noch keinem anderen NFL-Spieler gelang. Ridley kann frühestens am 15. Februar 2023 einen Antrag auf Wiederaufnahme in die Mannschaft stellen, hat aber auch das Recht, gegen die Suspendierung Berufung einzulegen.