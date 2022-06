Devon Allen (27): NFL-Spieler verpasst Weltrekord über 110 Meter Hürden um 0,04 Sekunden

Ab September verdient Devon Allen sein Geld bei den Philadelphia Eagles in der NFL. Der Passempfänger hat beim Football-Team im April einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Sechs Jahre war er nicht mehr als Footballer aktiv – doch das Team aus der Millionenstadt Philadelphia setzt großes Vertrauen in Allen. Der Grund? Das Tempo des 27-Jährigen.

Der US-Amerikaner gehört zu den schnellsten Hürdenläufern der Welt. Allen stand bereits 2016 und 2021 im Olympia-Finale über 110 m Hürden. Eine Medaille verpasste er nur äußerst knapp. Dies wäre ihm mit einem Auftritt wie am Sonntag bei einem Meeting in New York nicht passiert. Der Footballer/Leichtathlet lief die drittschnellste Zeit der Geschichte! Am Ende des Rennens stand die Uhr auf 12,84 Sekunden. Den Weltrekord verpasste der Sportler nur um 0,04 Sekunden.