NFL: Taylor Swift schaut Travis Kelce schon wieder zu

Travis Kelce ist ein begnadeter NFL-Spieler. Was er sportlich auf dem Kasten hat, ging ihm in seiner Schulzeit völlig ab, wie er selbst in seinem Podcast «New Heights» verriet.

In guter Stimmung: Taylor Swift beim Spiel der Kansas City Chiefs und den New York Jets. (1. Oktober 2023)

Pop-Star Taylor Swift (33) hat sich erneut ein Footballspiel der Kansas City Chiefs angeschaut und damit Gerüchte über eine sich anbahnende Beziehung mit dem NFL-Spieler Travis Kelce (33) angeheizt. Die Sängerin, deren mutmaßliches Beziehungsende zu ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn im Frühjahr öffentlich geworden war, schaute sich am Sonntag den knappen Sieg der Chiefs bei den New York Jets im MetLife Stadium östlich von New York City an. Erst am vergangenen Wochenende war sie beim Sieg gegen die Chicago Bears im Heimstadion der Chiefs gewesen und hatte beim Touchdown von Kelce in einer Loge neben dessen Mutter Donna wild gejubelt.