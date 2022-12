Minnesota Vikings : NFL-Team liegt 0:33 zurück – dann folgt die größte Aufholjagd in der Geschichte

In der National Football League haben die Minnesota Vikings die Indianapolis Colts besiegt. In der Halbzeit lagen die Vikings noch mit 0:33 zurück.

Die Indianapolis Colts lagen zur Halbzeit fast uneinholbar mit 33:0 in Front.

Die Minnesota Vikings haben für die größte Aufholjagd in der NFL-Geschichte gesorgt.

Den Minnesota Vikings ist in der NFL die größte Aufholjagd in der Geschichte der amerikanischen Football-Liga gelungen. Die Vikings gewannen am Samstag mit 39:36 nach Verlängerung gegen die Indianapolis Colts – nachdem sie zur Halbzeit noch mit 0:33 zurückgelegen hatten. Das entscheidende Field Goal gelang Kicker Greg Joseph drei Sekunden vor Ende der Verlängerung.