Nach Rassismus-Vorwürfen : NFL will für mehr Vielfalt in wichtigsten Positionen sorgen

Die NFL sieht sich immer wieder Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Nun wurde eine Expertenkommission gegründet, um sich in Zukunft für mehr Vielfalt in wichtigen Positionen einzusetzen.

Auch als Reaktion auf die wiederkehrenden Rassismus-Vorwürfe in der NFL hat die Liga eine Expertenkommission ins Leben gerufen. Das teilte die National Football League am Montag mit. Die sechs Berater und Beraterinnen sollen die bestehenden Abläufe prüfen und sicherstellen, dass People of Color zukünftig eine faire Chance auf die Jobs als Manager oder Cheftrainer in der besten Football-Liga der Welt haben. Der geringe Anteil von Afroamerikanern in verantwortlichen Positionen stehen beispielsweise in keinem Verhältnis zum großen Anteil in den Spieler-Kadern. Etwa 70 Prozent der Football-Profis in der NFL sind schwarz.