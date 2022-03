Tirreno-Adriatico : Nibali hängt Horner ab

Der US-Profi Chris Horner vom Team RadioShack hat das Radrennen Tirreno-Adriatico auf Platz zwei beendet. Gewinner ist Nibali, Tagessieger Cancellara.

Sieg auf den letzten Kilometern: Der italienische Radprofi Vincenzo Nibali hat die Sieben-Etappenfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. In der Endabrechnung verwies der Sizilianer den 40-jährigen US-Profi Chris Horner, der vor dem abschließenden Zeitfahren noch in Führung gelegen hatte, mit 14 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz.

Nibali, der bei der 42. italienischen Fernfahrt in den letzten Tagen eine erfolgreiche Aufholjagd gestartet hatte, reichte im Kampf gegen die Uhr über 9,3 Kilometer an der Adriaküste in San Benedetto del Tronto ein neunter Rang. Nach seinem Triumph bei der Vuelta 2010 feierte Nibali am Dienstag seinen zweiten Rundfahrt-Erfolg.