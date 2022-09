Champions-League : «Nicht als Team gespielt» Klopp nach Debakel ratlos

Am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase verliert Liverpool mit 1:4 gegen Napoli. Auch in der Premier League liegt Liverpool mit lediglich neun Punkten aus sechs Spielen weit hinter den Erwartungen. Trainer Jürgen Klopp zeigt sich nach der Niederlage in der Königsklasse ratlos.

«Peinliche Vorstellung»

Am kommenden Samstag haben die Reds gegen Wolverhampton die Möglichkeit den Turnaround zu schaffen. «Wir müssen uns in gewisser Weise wiedererfinden, in vielen Bereichen fehlen uns noch einige Prozente. Das Lustige ist, dass wir eigentlich kaum Zeit dafür haben. In ein paar Tagen spielen wir gegen Wolverhampton. Die lachen sicher schon, wenn sie das Spiel gesehen haben», scherzt der Liverpool-Coach.