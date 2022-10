Großbritannien : «Nicht der richtige Zeitpunkt» – Johnson zieht Kandidatur zurück

«Nicht der richtige Zeitpunkt»

Wie Johnson in einer Stellungnahme schreibt, habe er gar die «sehr höhe Hürde von 102 Nominierungen» erreicht. Der Ex-Premier sei aber zur Feststellung gekommen, dass «jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt» sei. «Sie können nicht effektiv regieren, wenn Sie keine geeinte Partei im Parlament haben», so Boris am Sonntagabend. Nach Informationen der «Sunday Times» hatten Johnson und Sunak am Samstag drei Stunden lang versucht, «das Kriegsbeil zu begraben» und den Spielraum für eine einvernehmliche Lösung auszuloten. Sunaks offizielle Kandidatur am Sonntagvormittag deutete jedoch auf ein Scheitern des Gesprächs hin.