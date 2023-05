Giro d'Italia: Nicht ganz der Alte, aber motiviert – Bob Jungels im Interview

LUXEMBURG/ITALIEN – Im März hat eine Lungenentzündung Bob Jungels in die Knie gezwungen und ihm so den Saisonstart vermasselt. Am morgigen Samstag darf er sich für die Italien-Rundfahrt wieder aufs Rad schwingen.

Der junge Radprofi blickt trotz schwieriger Jahre zuversichtlich in die Zukunft Quotidien (Anouk Flesch)

Wie fühlen Sie sich nach der Lungenentzündung, die Ihren Saisonstart ruiniert hat? Gesundheitlich ist wieder alles in Ordnung, aber leider habe ich einige Trainingseinheiten dadurch verpasst. Dennoch war es die richtige Entscheidung abzuwarten, bis ich wieder gesund bin. Die Beine spielen noch nicht zu 100 Prozent mit, aber ich fühle mich wieder bereit und bin dankbar wieder hier sein zu dürfen. Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis. Bei der Tour Romandie vergangene Woche hatte ich noch Schmerzen, daher war ich absolut zufrieden mit meinem 42. Platz in der Gesamtwertung.

Welche Rolle werden Sie bei der Italien-Rundfahrt im Team Bora-Hansgrohe spielen? Ich werde nicht der Führende in der Gesamtwertung werden – das ist ganz klar. Aber ich werde meine Teamkollegen Lennard Kämna und Aleksandr Vlasov so gut es geht dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Wenn man um einen Platz auf den Treppchen kämpft, ist es sehr hilfreich jemanden dabei zuhaben, der das schon erreicht hat. Vor allem an schlechten Tagen, denn die wird es innerhalb dieser drei Wochen zwangsläufig geben. In solchen Momenten braucht man jemanden, der versteht was man gerade durchmacht.

Bob Jungels in Rosa beim Giro am 14. Mai 2017. Die Rundfahrt weckt beim Luxemburger noch immer schöne Erinnerungen. AFP

Welche Auswirkungen hatte es auf Ihre mentale Verfassung, dass Sie in den vergangenen zwei Jahren von so vielen körperlichen Beschwerden geplagt waren? Einfach ist es nicht. Bisher hatte ich immer Glück, was meine Verletzungen angeht. Dennoch musst ich hart an mir arbeiten, um wieder in Form zu kommen. Ich habe nach Paris-Nizza harte Wochen hinter mich gebracht, in denen ich nur zu Hause saß und das Team darüber informiert habe, wie es mir gerade geht. Daher bin ich sehr dankbar darüber, hier frei von großen Beschwerden sein zu können.

Wie fühlt es sich an, nach all den Jahren wieder beim Giro mitzuradeln? Bei diesem Rennen durfte ich in der Vergangenheit schon große Erfolge feiern. 2016 war ich Sechster der Gesamtwertung, 2017 der Achte – und jedes Mal habe ich das Rosa Trikot getragen. Ich habe viele schöne Erinnerung an den Giro, auch wenn ich dieses Jahr eine andere Rolle in meinem Team spiele.