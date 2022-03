5 Jahre Leihräder : Nicht jedes Vel’oh bewegt sich täglich

LUXEMBURG – Seit fünf Jahren fährt Luxemburg Vel’oh. Die Leihräder haben bei der Fortbewegung einiges verändert. Aber sie stehen auch oft still.

«Vor gut fünf Jahren war jedes Rad im Straßenverkehr noch eine Überraschung. Seither hat sich die Situation deutlich verbessert.» So schätzt Gust Muller, Vorsitzender der Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ und damit oberster Repräsentant der Radfahrer des Landes, die Lage auf den Radwegen in der Hauptstadt ein. Dass nun mehr gestrampelt wird, daran hat auch das Leihrad-System Vel’oh seinen Anteil.

Seit der Inbetriebnahme des Systems hat sich die Zahl der Leihräder und Stationen in Luxemburg-Stadt, Strassen und Hesperingen verdreifacht: 767 Fahrräder stehen an 72 Stationen zur Verfügung. Das Leihrad hat mittlerweile gut 5‘400 Stammkunden, die über ein Jahres-Abo verfügen. Das sind fast doppelt so viele wie bei der Gründung vor fünf Jahren. Auffällig ist, dass die regelmäßigen Vel’oh-Fahrer zu zwei Dritteln Männer sind.