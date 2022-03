5 Videogame-Filme : Nicht mal Superstars konnten diesen Mist retten

«Pokémon Detective Pikachu» bekommt ordentliche Kritiken, vor allem Dank der Performance von Ryan Reynolds. Andere Videospielverfilmungen fielen trotz großer Namen im Cast durch.

«Rotten Tomatoes» zählt bislang 71 Prozent positive Reviews zu «Pokémon Detective Pikachu», «Metacritic» gibt als Durchschnittswertung 50 von insgesamt 100 Punkten an. Für eine Videospielverfilmung ist das ungewöhnlich hoch.

Dass Ryan «Deadpool» Reynolds (42) dem Titelhelden seine Stimme leiht, trägt viel zu den guten Wertungen bei. Große Namen im Cast sind jedoch kein Garant für ordentliche «Rotten Tomatoes»- und «Metacritic»-Scores.

Denn nicht mal Hollywoodstars vermögen über die oft sehr seichten oder richtiggehend beknackten Storys von Videogames hinwegzuhelfen. Bei Spielen bleibt zur Unterhaltung schließlich immer noch das Game – im Kino hingegen bleiben dann nur noch Langeweile und Fassungslosigkeit.

Hier sind fünf der größten «Videospiel-Verleinwandisierungsunfälle», bei denen nicht mal mehr geballte Starpower etwas retten konnte.

Michael Fassbender: «Assassin's Creed» (2016)

(Video: 20th Century Fox)

Leute, die von wichtigen Mitgliedern des Assassinen-Geheimbundes abstammen, werden per spacy Apparatur gedanklich in deren Zeit zurückversetzt – so soll mächtigen Artefakten auf die Spur gekommen werden. Diese Story, die alle «Assassin's Creed»-Teile umspannt, ist in den Games schon ziemlich bescheuert. Den Film macht sie aber komplett zunichte, Fassbender hatte nie eine Chance.

«Rotten Tomatoes»: 18 Prozent positive Reviews

«Metacritic»-Durchschnittswertung: 36 von 100 Punkten

Budget/Einnahmen in Euro: 125.800.000 / 242.400.000

Jake Gyllenhaal: «Prince of Persia: The Sands of Time» (2010)

(Video: Walt Disney)

Mit dem Dolch der Zeit kann der titelgebende Prinz die letzten Augenblicke respektive Missgeschicke ungeschehen machen. Im gleichnamigen Spiel ist das großartig unterhaltsam, weil du es selbst machen kannst. Im Film schaust du aber nur zu, wenn Gyllenhaal (oder sein Stunt-Double) durch CGI-Sets turnt. Und irgendwann nutzt sich auch dessen beeindruckender Sixpack ab.

«Rotten Tomatoes»: 37 Prozent positive Reviews

«Metacritic»-Durchschnittswertung: 50 von 100 Punkten

Budget/Einnahmen in Euro: 180.000.000 / 338.600.000

Jason Statham: «In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale» (2007)

(Video: 20th Century Fox)

Der 2016 in den Ruhestand gegangene Deutsche Uwe Boll ist der Al Walser der Filmindustrie: Er versuchte es – wirklich – aber etwas Vernünftiges kam dabei doch nie raus. Für seine Videospielverfilmungen scharte er stets respektable Schauspieler um sich (Christian Slater für «Alone in the Dark», Til Schweiger für «Far Cry»), das Ergebnis war trotzdem ein Totalschaden. Immer.

So auch seine stark von «The Lord of the Rings», äh, «inspirierte» Adaption des Action-Rollenspiel-Klassikers «Dungeon Siege», in der sich neben Statham auch Leelee Sobieski, John Rhys-Davies, Ron Perlman, Claire Forlani, Kristanna Loken, Matthew Lillard, Ray Liotta und sogar Burt Reynolds bis auf die Knochen blamierten.

«Rotten Tomatoes»: 4 Prozent positive Reviews

«Metacritic»-Durchschnittswertung: 15 von 100 Punkten

Budget/Einnahmen in Euro: 60.300.000 / 3.120.000

Angelina Jolie: «Lara Croft: Tomb Raider» (2001)

(Video: United Pictures International)

Wie «Prince of Persia» bieten auch die beiden Jolie-«Tomb Raider» dasselbe wie die Videospielvorlage: exotische Schauplätze, sinnlose Schusswechsel, ein behämmerter Plot, lächerlich viel Oberweite und Outfits, die so praktisch sind wie Schuhe aus Beton.

Ähnlich wie die Games entwickelten sich übrigens auch die Adaptionen weiter: Die 2018er-Umsetzung mit Alicia Vikander war in allen Belangen weniger klischiert, für mehr als ein «Okay» von Kritikern und Kinogängern reichte es aber noch nicht.

«Rotten Tomatoes»: 20 Prozent positive Reviews

«Metacritic»-Durchschnittswertung: 33 von 100 Punkten

Budget/Einnahmen in Euro: 115.700.000 / 276.500.000

Dennis Hopper: «Super Mario Bros.» (1993)

(Video: Buena Vista)

Er wurde weltberühmt mit «Easy Rider» und gefeiert für seine Rollen in «Apocalypse Now» und «Blue Velvet». Und dann spielte Dennis Hopper King Koopa beziehungsweise Bowser, den Bösewicht der «Super Mario Bros.»-Reihe, der zudem nicht mal wie Bowser aussah, sondern ein Menschenform annehmender Dinosaurier (WTF) mit wasserstoffblonden und in Gel ertränkten Haaren (WTF?!) war.

Überraschenderweise war das nicht das größte Problem der Verfilmung. Der Plot war nämlich so grenzdebil, dass «Mulholland Drive» dagegen schlüssig wirkt. Oder um es mit Super Marios Worten zu sagen: «Mamma mia!»

«Rotten Tomatoes»: 21 Prozent positive Reviews

«Metacritic»-Durchschnittswertung: (nicht verfügbar)

Budget/Einnahmen in Euro: 48.310.000 / 21.030.000