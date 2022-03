CHEM : Nicht mehr jeder Infizierte kommt zur Covid-Station

ESCH/ALZETTE – Angesichts der Infektionslage hat das CHEM beschlossen, positiv getestete Patienten nicht mehr zwangsläufig auf die Covid-Station zu verlegen.

«Ein weiteres Problem ist das Personal, da die Fehlzeiten in dieser Zeit viermal so hoch sind wie sonst». Am Mittwoch waren von den Pflegekräften fünf in Isolation, vier in Quarantäne und andere krankgeschrieben. Das CHEM hat in Folge dessen zwei Abteilungen geschlossen, darunter eine Rehabilitationsabteilung in Düdelingen, die für ältere Corona-Patienten umstrukturiert werden soll. Ein Mittel, um den Druck auf den Standort Esch/Alzette wieder zu senken. «Tatsächlich hat die Covid-Einheit dort mit 45 Betten in der Normalpflege diese Schwelle überschritten», bestätigt Dr. Meyer. Dies könnte den normalen Betrieb in der Chirurgie oder Orthopädie beeinträchtigen.