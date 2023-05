Festnahmen in London : «Das ist etwas, das man in Moskau erwarten würde, aber nicht in London»

Nicht alle, die zur Krönung von König Charles III. ins Londoner Stadtzentrum strömen, sind auch Fans der Monarchie. Einige Demonstrierende wurden festgenommen. Zehntausende Britinnen und Briten in die Hauptstadt. Viele hoffen darauf, bei der Prozession einen Blick auf den neuen König zu erhaschen. Doch nicht alle freuen sich über den heutigen Tag. Unter dem Motto «Nicht mein König» hat die Interessensgruppe Republic für den Krönungstag verschiedene Proteste geplant. Die Gruppe fordert die Abschaffung der Monarchie, und dass der König durch ein gewähltes Staatsoberhaupt ersetzt wird.