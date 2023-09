Nicht saugfähig: Dafür sind Servietten in der Eisdiele wirklich gedacht

1 / 3 Im Sommer gehört ein leckeres Eis einfach dazu – auf die dazugehörende Faltserviette könnten die meisten aber wohl verzichten. 20min/Community Dabei ist die Serviette auch dafür da, damit man die Waffel nicht mit bloßen Händen anfassen muss. Manchmal gibt es dafür aber – wie im Bild – Hörnchenhülsen. 20min/Community Nur selten werden zu den Eisbechern – wie im Bild – richtige Servietten gereicht. 20min/Community

Auch wer ein Eis verspeist, möchte sich anschließend den Mund abwischen. Denn ein Schokomund ist zwar ganz lustig, aber dann doch auch irgendwie peinlich. Blöd nur, dass die kleinen bedruckten Servietten, die man zum Eis gereicht bekommt oder die in der Gelateria auf den Tischen stehen, so gar nicht zum Mund saubermachen taugen. Sie sind in etwa so saugfähig wie ein Blatt Schleifpapier. Aber offenbar ist das auch gar nicht ihr Zweck – sagt zumindest Vera Merten, Geschäftsführerin von Merten & Pusch GmbH, einem Unternehmen, das unter anderem genau diese Servietten produziert.

Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung erläutert die Unternehmerin, was es wirklich mit dem hauchdünnen Ärgernis auf sich hat: «Die Faltservietten aus dem Spender sind eigentlich als Klapperdecken gedacht, das heißt als Untersetzer, damit das Geschirr nicht auf dem Tablett klappert und der Tisch sauber bleibt, wenn das Eis aus dem Becher tropft.» außerdem würden sie als Hygienepapier gereicht, damit man die Waffel nicht anfassen müsse und der Kunde das Eis nicht gleich an den Fingern hat, wenn es schmilzt.

Es ist alles ein großes Missverständnis

Offenbar wissen das aber nur die wenigsten – denn eigentlich greift jeder in der Gelateria zu den kleinen Tüchern, um sich den Mund abzuwischen. Laut Merten liegt das daran, dass die wenigsten Eis-Verkäufer ihren Kunden auch richtige Servietten anbieten. Deswegen würde man wie aus einem Reflex heraus zu den Faltservietten aus dem Spender greifen, wenn Not am Mund ist.

Und die Servietten haben noch einen anderen Zweck: Sie dienen als Werbeträger für die jeweilige Gelateria, deswegen sind die Servietten auch so glatt. «Herkömmliche saugfähige Servietten würden aufquellen und an der Waffel kleben.» Dennoch ist sich Merten des Problems mit der unzureichenden Saugfähigkeit bewusst. Deswegen habe sie vor acht Jahren eine saugfähige Faltserviette entwickelt, die auch in die typischen Spender passt. Aber anders als erwartet ging der Versuch nach hinten los: «Man konnte sich mit der Vliesoberfläche zwar gut den Mund abwischen, aber sie hat geflust, wenn man sie aus dem Spender genommen hat.»

Die Faltserviette bleibt, wie sie ist

Für alle Kritiker der nicht-saugfähigen Serviette besteht also wenig Grund zur Hoffnung – die Faltserviette bleibt, wie sie ist. Und hat sich auch in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht verändert: «Seit ich aufgewachsen bin, seit den 1960er-Jahren, ist die Faltserviette so gut wie unverändert, nur die Aufdrucke sind bunter und auffälliger geworden.» Etwas, das also schon so lange Bestand hat, kann gar nicht so schlecht sein – oder?