Nicht wegwerfen: Deine kaputte Strumpfhose kann viel mehr, als Du denkst

Als Staubsauger-Filter

Suchst Du einen Ohrring, den Du beim Anziehen vor dem Spiegel verloren hast, eine verschwundene Schraube deines Ikea-Gestells oder eine Kontaktlinse? Wenn Du auch einen Staubsauger zur Hand hast, kannst Du ihn mit einer Strumpfhose zu einem Suchgerät machen: Einfach die Strumpfhose über das Rohr stülpen und saugen. Kleinkram bleibt so hängen, der Strumpf verhindert aber, dass etwas eingesaugt wird. Diesen Hack kannst Du auch nutzen, um hinter und unter Möbeln zu saugen, bei denen Du Kleinkram am Boden vermutest.

Als Staubwedel

Strumpfhosen-Material saugt Staub fast schon an. Stülpst Du Dir also eine (gewaschene) Strumpfhose über die Hand, kannst Du damit auch empfindliche Möbelstücke und Gegenstände ganz einfach entstauben. Du kannst die Strumpfhose auch über Deinen Wischmopp stülpen und damit eben allen Staub oder kleinere Mengen Flüssigkeiten aufsaugen. Das Abwaschen der Lappen entfällt.

Als Haarbürsten-Schutz

Klar, Du solltest D eine Haarbürste sowieso regelmäßig von Haaren befreien. Aber es sind nicht nur Haare, die sich in deiner Bürste absetzen: Auch Haarprodukte, Talg und Staub bleiben an den Borsten um dem Boden hängen. Wenn Du eine sehr dünne kaputte Strumpfhose hast, kannst du ein Stück davon nehmen und über die Borsten ziehen. Bei der nächsten Reinigung musst du einfach nur diese Schutzschicht entfernen und nimmst damit auch alle Verunreinigungen mit.

Als Schwamm-Ersatz

Als Entfeuchter

Beschlagene Autoscheiben sind nicht nur nervig, sondern auch ein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr. Ein etwas absurder Trick verspricht Abhilfe: Dafür füllst Du einen Strumpf mit etwas Katzenstreu, verschließt die Enden und deponierst ihn in deinem Auto. Die Katzenstreu nimmt die Feuchtigkeit auf und verhindert so das Beschlagen der Autoscheiben. Danach muss das Streu im Strumpf aber an einem warmen Ort getrocknet werden.