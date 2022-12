Ausraster im Flugzeug : Nichte eines ehemaligen Gouverneurs verletzt sechs Polizisten

Die Frau, die nach der Landung in New Orleans das Flugzeug nicht verlassen wollte, hat nach Behördenangaben bei einem Ausraster sechs Polizisten verletzt. Dabei soll es sich um die 25-jährige Nichte von Chris Christie handeln.

Sechs der Hilfssheriffs wurden verletzt – es soll sich um die Nichte des ehemaligen Gouverneurs von New Jersey handeln. (Archivbild)

Die Besatzung der Maschine der Fluggesellschaft Spirit hatte die Polizei gerufen, nachdem die 25-Jährige sich geweigert habe, auszusteigen, berichtete die Zeitung «The Times-Picayune/The New Orleans Advocate» am Samstag. Die Frau habe die sechs Hilfssheriffs gebissen, getreten und bespuckt. Sanitäter hätten die Polizisten vor Ort behandeln müssen.

Dabei handle es sich um die Nichte des ehemaligen Gouverneurs von New Jersey, Chris Christie. Beim Vorfall habe sie zudem eine Familie aus Lateinamerika beschuldigt, «Kokain zu schmuggeln», wie die « New York Post » berichtete.

Der Körperverletzung beschuldigt

Die Frau wurde der Körperverletzung und anderer Vergehen beschuldigt, hieß es in Berichten örtlicher Medien. Darin hieß es auch, sie sei während des Fluges zunehmend wütend geworden. Der Zwischenfall ereignete sich am Thanksgiving-Wochenende, einer Reise-Hochsaison in den USA. Seit dem Ende der Corona-Restriktionen mehren sich die Berichte über schlechtes Benehmen von Passagieren.