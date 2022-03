Portrait of Rick : Nichts als Porno-Bildchen im Kopf

Freiheit für alle, fordert Präsidentschaftskandidat Santorum. Außer für Frauen und für Schwule. Ein Künstler zahlt's ihm nun heim: Mit einem frechen Porträt aus Gay-Porn-Fotos.

Geradezu zärtliche Gefühle scheint Santorum für die Superreichen zu hegen, die er mit größter Lust von ihrer Steuerlast befreien will. Mit derselben Inbrunst spricht er den Unternehmen die soziale Verantwortung ab. Überhaupt entfacht der Begriff Freiheit große Leidenschaft in ihm. Dabei geht dem Hardcore-Liberalen jedoch in erster Linie um die Freiheit der Mächtigen, die tun und lassen sollen, was ihnen gefällt.