Generalstreik : Nichts fährt mehr in Belgien

Die belgischen Gewerkschaften haben mit ihrem Protest gegen das Sparprogramm der Regierung den Zug- und Flugverkehr lahmgelegt. Auch der EU-Sondergipfel war betroffen.

In Belgien hat ein Streik gegen das Sparprogramm der Regierung das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht. Züge standen am Montag still, viele Flüge fielen aus, öffentliche Verkehrsmittel fuhren größtenteils nicht. Auch der EU-Gipfel in Brüssel war betroffen.