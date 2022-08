Tokio: «Nichtstuer-Typ zum Mieten» – Japaner lässt sich fürs Rumstehen bezahlen

Morimoto lebt in Tokio und bietet dort seine Dienste an.

«Ich werde Ihnen eine Person (mich) ausleihen, die nichts tut»: So bewirbt sich Shoji Morimoto auf Twitter und bezeichnet sich selbst als «Rental Nanmo Shinai Hito», was übersetzt «Nichtstuer-Typ zum Mieten» bedeutet. 10.000 Yen kosten die Dienste des in Tokio lebenden Morimoto – was umgerechnet etwa 70 Euro entspricht. Dabei betont er: «Ich kann nichts anderes tun, als zu essen und zu trinken und ganz einfache Fragen zu beantworten.» Dennoch sind seine Dienste beliebt und haben ihn in Japan berühmt gemacht.