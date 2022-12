Halo Marie: Nick Cannon begrüßt sein zwölftes Kind – von der sechsten Frau

Auf Instagram verkündet die Mutter jetzt die Geburt. «Ich werde mich an den Klang von Nicks Stimme erinnern, als er sagte: ‹Es ist ein Mädchen›, und daran, wie der Blick von allem, was wir durchgemacht haben, über sein Gesicht flog. Ich werde mich daran erinnern, wie sie bei ihrem ersten Atemzug schrie und wie ihr Herz gegen meines schlug», schreibt Scott zu dem Beitrag. Sie fügt an: «Mein süßes Mädchen, ich habe meine Überraschung bekommen!»

Alyssa spielt damit auf ihren Sohn Zen an. Sie und Nick bekamen bereits 2021 ein Kind, doch der Kleine verstarb nur fünf Monate nach der Geburt an einem Gehirntumor. Anschließend machten beiden eine schwierige Zeit durch. Bei der Geburt ihrer Tochter dachten die beiden wieder an den schweren Schicksalsschlag. «Zen ist in jedem Atemzug, den ich mache. Ich weiß, dass sein Geist an diesem Morgen bei uns im Raum war. Ich weiß, dass er auf uns herabschaut. Er gibt mir jeden Tag Zeichen. Ich werde diese Erinnerung für immer festhalten», schreibt Alyssa in ihrem Post.