Nick Carter und Co.: Der Boyband Bob ist die coolste kurze Frisur des Spätsommers

Die Frisuren-Inspiration für den Start in den Herbst kommt direkt aus den 90ern. Du weißt schon, damals, als der Starschnitt aus der «Bravo» übergroß in Deinem Zimmer prangte und Dich wahlweise Chris Kirkpatrick von Nsync (in seiner Bandana-Phase), Nick Carter von den Backstreet Boys oder Brian McFadden von Westlife von der Raufasertapete aus anschmachteten.

Was genau Du vom Schnitt erwarten kannst? Einen Mini-Bob, der hinten gerade bis in den Nacken reicht und vorne etwas länger ist. Stirnfransen sind freiwillig, Textur ist gewünscht, aber bitte nicht zu viel. Wie Chris, Nick und Brian konzentrierst Du Dich vor allem auf jede Menge Glanz, wenig Frizz und gesundes, starkes Haar.

Nach dem Waschtag glänzt der Boyband Bob am meisten, wenn Du ihn über eine Rundbürste föhnst und die Spitzen typisch 90er leicht nach innen wellst. Für einen entspannteren Look reicht es auch, ein Textur-Spray in die Mähne einzuarbeiten und sie lufttrocknen zu lassen. Das Beste: Hast Du keine Lust mehr auf den Boyband-Look, reicht ein tiefer Seitenscheitel oder ein Lockenstab, um dem kurzen Bob viel Glamour zu verleihen. Lass uns raten: Der Termin beim Friseur ist schon so gut wie gebucht, oder?