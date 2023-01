Nächster Ausfall : Nick Kyrgios sagt im letzten Moment für Australian Open ab

Kyrgios gilt als einer der größten Werbeträger des Turniers in Melbourne.

Der Australier leidet an einer Knieverletzung.

Das Australian Open hat am Starttag eine seiner Attraktionen verloren. Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios sagte am Montag seine Teilnahme beim Heimturnier kurzfristig wegen Knieproblemen ab. «Das ist einfach brutal», sagte der australische Tennisprofi: «Das ist das wichtigste Turnier, aber so ist das Leben. Verletzungen gehören zum Sport dazu.»