Nickerchen: Für den idealen Powernap kann Dir der Schlüsseltrick helfen

Wer nach dem Mittagessen oder am frühen Nachmittag ein kurzes Nickerchen macht, tut Geist und Körper Gutes.

Powernaps haben es in sich. Wer es richtig angeht, verbessert mit einem kleinen Nickerchen zwischendurch seine Produktivität, seine Kreativität und sein Gedächtnis . Ein Powernap kann auch jene, die nachts zu wenig Schlaf bekommen, vor negativen Auswirkungen wie erhöhten Blutzuckerwerten und hohem Blutdruck schützen. Auch dem besonders im Verkehr gefährlichen Sekundenschlaf kann man so vorbeugen . Selbst das Demenzrisiko verringert sich .

Aber Achtung: Damit der Powernap seine gewünschte Wirkung entfalten kann, darf er nicht zu lange sein. «Ein Powernap darf nicht länger als eine halbe Stunde dauern», sagt Jürgen Zulley, ehemaliger Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums am Universitäts- und Bezirksklinikum Regensburg. Denn dann setzt die Tiefschlafphase ein. Die Frequenz der Gehirnwellen, die Körpertemperatur, die Atemfrequenz, der Puls und der Blutdruck sinken. Das Erwachen und die Arbeit danach fallen schwer. Man fühlt sich müder als zuvor. Wer auf Dauer zu lange Siestas abhält, läuft zudem Gefahr, seinen Schlaf-wach-Rhythmus stören.

Wecker stellen!

Damit es nicht so weit kommt, sollte man fürs Nickerchen zwischendurch keine Vorbereitungen wie für den Nachtschlaf treffen. Also nicht das Pyjama anziehen und sich ins Bett legen. Den Bürostuhl nach hinten zu klappen oder sich aufs Sofa zu fläzen, reicht für einen wirkungsvollen Powernap. Ideale Zeiten für einen Powernap sind direkt nach dem Mittagessen oder am frühen Nachmittag.