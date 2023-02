Luxemburg: Nickie lebt auf 42 Quadratmetern für 160.000 Euro

«Ich kenne Leute, deren Kleiderschrank ist größer als mein Haus», lacht Nickie Lippert. Die Vorsitzende der ASBL «Tiny House Community Luxembourg» lebt seit September 2021 in einem Miniaturhaus, das sich im Garten ihrer Eltern in Dahlem befindet. Die Gemeinden können bald ihre Bebauungsvorschriften so ändern, dass sie Tiny Houses darin integrieren können, wie das Innenministerium am Montag mitgeteilt hat.