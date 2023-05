Frankreich: Nicolas Sarkozy ist zu einem Jahr Haft verurteilt worden

Der ehemalige Staatschef Nicolas Sarkozy ist am Mittwoch in einem Berufungsverfahren in Paris zu drei Jahren Haft, davon ein Jahr ohne Bewährung, verurteilt worden. Die Anklage lautete Bestechung und Einflussnahme in der Abhöraffäre, eine Strafe, die noch nie zuvor für einen ehemaligen Präsidenten verhängt wurde.