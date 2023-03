Dermatologin verrät: Nie trocken, kaum Falten – ist fettige Haut die beste Haut?

Ölige Typen gibt es hingegen zu Genüge . Viele der Betroffenen leiden in der Jugend und teils auch später unter Akne und greifen oft zu aggressiven Reinigungsmitteln, um dem Fett den Garaus zu machen. Dabei bringt genau das auch den einen oder anderen Vorteil. Dr. med. Sabine Kurzidem verrät, warum du deine fettige Haut mehr schätzen solltest und was du tun kannst, um sie zu pflegen.

Was gilt als fettige Haut?

«Die vermehrte Talgproduktion, die bei Menschen mit fettiger Haut vorliegt, ist genetisch veranlagt und kann in der Pubertät durch Hormone verstärkt werden», so die Dermatologin. «Sie zeigt sich durch vergrösserte Poren und Glanz im Gesicht. Insbesondere in der T-Zone, da hier mehr Talgdrüsen als an anderen Stellen vorhanden sind.» Durch das Fett können Mitesser oder Pickel entstehen. «Das kann sich in der Pubertät in Form von Akne zeigen.»