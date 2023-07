Fußball: Niederkorn kassiert Niederlage gegen Dänemark

Den Fußballern von Progrès Niederkorn gelingt in Dänemark nicht der ersehnte Coup: die Luxemburger mussten sich am Mittwochabend in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League gegen die Dänen mit 0:2 geschlagen geben. Zwar machte der Gastgeber von Beginn an mächtig Druck, doch zunächst konnte die Mannschaft von Jeff Strasser dagegen halten. Für einen kurzen Moment sah es sogar nach Führung für die Niederkorner durch Vincent Peugnet (14. Minute) aus, was sich allerdings als Abseits entpuppte.