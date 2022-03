Abenteuer : Niederländerin erreicht Südpol mit dem Traktor

Quer durch Europa, Afrika und durch die Antarktis bis zum Südpol: Diese Expedition hat eine 38-jährige Holländerin mit einem Traktor bewältigt.

Antarktis-Fahrt war wie ein «Rodeo»

Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h

Der Nachrichtenagentur AFP sagte sie per Satellitentelefon, am schlimmsten sei der Tag gewesen, an dem sie sich «Stunde um Stunde mit einer Geschwindigkeit von 0,5 bis fünf km/h» fortbewegen musste, ohne beschleunigen zu können. Die Rückkehr zur Forschungsstation Nowa werde leichter sein, weil sie in den gefrorenen Traktorspuren fahren könne.