Tandemsprung : Niederländische Königin Máxima springt in die Tiefe

Ziemlich mutig: Bei einem Besuch der Fallschirmausbildung der Armee hat die niederländische Königin Máxima selbst einen Sprung mit dem Fallschirm gemacht – wenn auch in Begleitung.

Bei einem Besuch der Fallschirmausbildung der Armee machte die niederländische Königin Máxima (51) selbst einen Sprung mit dem Fallschirm – allerdings in Begleitung. Die Frau des Königs Willem-Alexander hatte am Mittwoch die Para Schule der Armee (Defensie Para School) in Breda im Süden des Landes besucht, wie der Hof in Den Haag mitteilte.