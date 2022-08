Anhaltende Dürre : Niederländische Regierung ruft Wasserknappheit aus

Angesichts des anhaltend heißen und trockenen Wetters hat die niederländische Regierung am Mittwoch eine nationale Wasserknappheit ausgerufen.

Niederlande, Nijmegen: Ein Schiff fährt unter der Waalbrücke hindurch. Aufgrund von Niedrigwasser in der Waal ist die Schifffahrt bei Nijmegen beeinträchtigt. Die anhaltende Dürre sorgt für niedrige Wasserstände in den Flüssen im Osten des Landes.

In den Niederlanden hat es in diesem Sommer nur wenig geregnet. Die Trockenheit weiter im Norden und Osten Europas bedeutet zudem, dass die Flüsse weniger Wasser führen. Die Regierung versicherte, die Trinkwasserversorgung sei nicht gefährdet. Weitere Maßnahmen seien noch nicht notwendig, aber das könne sich in den kommenden Wochen ändern.