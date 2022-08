USA : Niederländische Soldaten lagen mit Schusswunden vor Hotel – einer ist tot

Ein niederländischer Soldat ist in den USA gestorben, nachdem er dort in seiner Freizeit von Schüssen getroffen worden war. Der Zustand von zwei weiteren angeschossenen Soldaten sei stabil, sie seien bei Bewusstsein und ansprechbar, teilte das Verteidigungsministerium in Den Haag am Montag mit.



Die Soldaten befanden sich für eine Übung im US-Bundesstaat Indiana, als sie in ihrer Freizeit wohl in einen Konflikt verwickelt und beschossen wurden. Zu dem Vorfall kam es in der Nacht zum Samstag vor ihrem Hotel in der Großstadt Indianapolis. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.