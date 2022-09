Bauern-Proteste : Niederländischer Agrarminister zurückgetreten

Er sei zu dem Schluss gekommen, nicht mehr die richtige Person für diese Aufgabe zu sein, heißt es in einer am Montagabend veröffentlichten Erklärung des Politikers der Partei ChristenUnie.

In niederländischen Zeitungen wurde der Rücktritt am Dienstag in Zusammenhang mit umstrittenen Auflagen zur Reduzierung des Stickstoffausstoßes von Viehbetrieben gebracht. Die Regierung hatte nach entsprechenden Aufforderungen der EU und einem höchstrichterlichen Urteil Pläne vorgelegt, um die Emissionen erheblich zu reduzieren, was für viele Betriebe das Aus bedeuten könnte.