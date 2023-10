Niederlage gegen ProSieben: Joko und Klaas werden mit Tiermist und Fliegen bestraft

Im dritten Spiel musste Klaas in kompletter Dunkelheit Leichtathletikdisziplinen bewältigen – was er souverän meisterte. Das reichte allerdings nicht für den Sieg.

Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) sind am Dienstagabend erneut gemeinsam gegen ihren Heimatkanal ProSieben angetreten. In der zweiten Folge der siebten Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben» kämpften sie gegen ihren Arbeitgeber einmal mehr um 15 Minuten Sendezeit zur Primetime, die sie frei nach ihrem Gusto füllen dürfen. Das Moderatoren-Duo konnte jedoch keinen Sieg einfahren.

Moderator Steven Gätjen (51) hatte zuvor auch schon die «Strafe» des Senders bekannt gegeben: Im Fall einer Niederlage müssen Joko und Klaas die Mini-Serie «Joko & Klaas im Zoo», eine dreiteilige Tierdoku, drehen. Die erste Folge zeigte der Sender gleich im Anschluss an die aufgezeichnete Show in «Late Night Berlin – Mit Klaas Heufer-Umlauf».

Im ersten Teil der Doku waren Joko und Klaas als Zoowärter unterwegs. Dabei mussten sie Tiermist entsorgen und auch Fliegen, welche als Futter für einige Zootiere dienen, einfangen. Laut Klaas das wohl «Ekligste, das er in seinem ganzen Leben jemals gemacht hat».

Kommt drauf an, von welchem Tier der Mist stammt.

Natürlich, ist ja nicht schlimm. Kommt drauf an, von welchem Tier der Mist stammt. Nein, das ist mir zu bunt. Äh, zu braun.

Niederlage trotz Vorteil

Im ersten Spiel galt es für die beiden, geworfene Gegenstände nur an ihrem Geräusch zu erkennen. Tänzerin und Choreografin Nikeata Thompson (43) und Riccardo Simonetti (30) traten dafür gegen das Moderatoren-Duo an. Nachdem unter anderem ein Keyboard und eine Chipstüte durch das ProSieben-Studio geflogen sind, gingen Joko und Klaas zunächst ohne Vorteil in die nächste Runde.