Rechtsextremismus : Niederlande sehen Demokratie durch Rechtsextremismus in Gefahr

Der Verfassungsschutz in den Niederlanden beobachtet einen wachsenden Rechtsextremismus mit der Gefahr rechter Terrortaten und einer Bedrohung der Demokratie.

Rechtsextremistische Gruppen hätten im vergangenen Jahr mehr Anhänger und ihr Weltbild mehr Gehör bekommen, teilte der Verfassungsschutz (AIVD) am Donnerstag in Den Haag in seinem Jahresbericht mit. Chaos werde begrüßt und Gewalt gutgeheißen – in der Hoffnung auf einen gewaltsamen Umsturz in den Niederlanden. Wenn rechtsextreme Ideen mehr Rückhalt gewinnen, gerate langfristig die demokratische Grundordnung, die auf Vielfalt und gleichen Rechten für alle basiere, in Gefahr.