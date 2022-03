Preisexlosion : Niederlande senken Benzin-Steuern

Europaweit schnellen die Preise für Energie in die Höhe. In den Niederlanden hat die Regierung jetzt konkrete Maßnahmen zur Entlastung beschlossen.

Als Reaktion auf die Rekordpreise an den Tankstellen werden die Niederlande die Abgaben auf Benzin und Diesel um 21 Prozent senken. Das kündigte die Regierung am Freitag an. Außerdem bekommen Menschen mit geringem Einkommen Beihilfen als Ausgleich für die gestiegenen Strom- und Gaspreise. Das Gesamtpaket zum Ausgleich der Energiepreise beläuft sich nach Angaben der Regierung auf rund 2,8 Milliarden Euro.