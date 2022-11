WM 2022 : Niederlande sichert sich 2:0-Sieg gegen Senegal

Cody Gakpo und Davy Klaassen haben den WM-Start des selbsternannten Titelanwärters Niederlande gerade noch gerettet. Youngster Gakpo (84. Minute) und Klaassen (90.+9) erzielten am Montag in Doha die Treffer zum 2:0 (0:0) gegen Afrikameister Senegal – weltmeisterlichen Glanz konnte Oranje aber noch nicht versprühen. Immerhin gelang der niederländischen Mannschaft, der Bondscoach Louis van Gaal den großen Coup zutraut, zum vierten Mal in Serie ein siegreicher Start ins WM-Turnier. Die Senegalesen, die ohne ihren verletzten Bayern-Star Sadio Mané zur WM gereist waren, müssen indes nun in den weiteren Gruppenspielen gegen Katar und Ecuador punkten. Dann darf sich Keeper Edouard Mendy, der beim 0:1 eine schlechte Figur abgab, keine weiteren Patzer erlauben.