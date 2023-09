Niederlande: Wie ein Van-Gogh-Gemälde in die Ikea-Tüte kam

Dreieinhalb Jahre nach dem Diebstahl eines Gemäldes von Vincent van Gogh aus einem niederländischen Museum ist das Bild mit der Hilfe eines Kunstdetektives aufgespürt worden. «Das Groninger Museum ist äußerst glücklich und erleichtert, dass das Kunstwerk zurück ist», teilte das Ausstellungshaus am Dienstag mit. Der bekannte Kunstdetektiv Arthur Brand habe in der Angelegenheit eine Schlüsselrolle übernommen und das wisse das Museum sehr zu schätzen.

Verhandlungen des Kunstdetektivs, den lokale Medien den «Indiana Jones der Kunstwelt» nennen, seien zunächst erfolglos geblieben. Nun gelang es ihm aber, das Van-Gogh-Gemälde zurückzuholen. Ein Tippgeber habe ihn kontaktiert und es ihm im Austausch «für Anonymität und keinen Ärger» angeboten, so der Kunstdetektiv. Laut Brand war der Mann nicht am Raub beteiligt.

Brand traf den Mann in seiner Wohnung, wohin es der Tippgeber eingepackt in Luftpolsterfolie in einem Ikea-Sack brachte. In einem Video der Plattform Nos.nl ist zu sehen, wie Brand das Gemälde vorsichtig auspackt und dann freudestrahlend feststellt, dass es der echte Van Gogh ist. Bis auf ein paar neue Kratzer sei es unbeschädigt.