Luxemburg: Niedrige Arbeitslosenquote erschwert Suche nach Personal

Zum ersten Mal seit Anfang 2009 lag die Arbeitslosenquote in Luxemburg am 31. März bei 4,7 Prozent. Innerhalb eines Jahres sank die Zahl der bei Adem registrierten verfügbaren ortsansässigen Arbeitssuchenden um 22 Prozent auf 14.576. Der Rückgang der Arbeitslosenquote ist zwar erfreulich, macht es aber nicht unbedingt leichter für die Branchen, die Schwierigkeiten haben, Personal einzustellen. Ende März waren 11.991 Stellen verfügbar (+49,1 Prozent im Jahresvergleich).

«Während der Gesundheitskrise sind die Personen, die den Arbeitsmarkt verlassen, sehr oft Grenzgänger, Zeitarbeiter oder befristet Beschäftigte, die nicht unbedingt in den Arbeitslosenzahlen erfasst werden», sagt Christel Chatelain, Direktorin für Wirtschaftsangelegenheiten bei der Handelskammer. In bestimmten Branchen wie etwa dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem Gesundheitswesen und dem Finanzsektor werde die Suche nach Arbeitskräften immer schwieriger. Viele Unternehmen müssten weiter in die Großregion und darüber hinaus gehen, um Personal zu rekrutieren. «Die niedrige Arbeitslosenquote verschärft diesen Trend noch», sagt Christel Chatelain und fügt hinzu: «Die große Herausforderung, vor der das Land steht, besteht darin, die Bedürfnisse der Unternehmen mit den Profilen der Arbeitssuchenden in Einklang zu bringen.»