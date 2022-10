Verhaltenstherapeuten klären auf: «Niemals Kind und Hund alleine lassen, auch nicht mit dem Familienhund»

Pexels

Diese Woche sind in Memphis, USA, zwei Kleinkinder im Alter von jeweils fünf Monaten und zwei Jahren, im Haus ihrer Familie von deren beiden Pitbulls angegriffen und getötet worden. Die Mutter, die sich zwischen die Kinder und Hunde stellen wollte, wurde schwer verwundet. Eine Tragödie, deren Umstände nicht genauer bekannt sind – trotzdem facht sie die Diskussion um derartige Ereignisse an. «Wenn es Pitbulls sind oder Malinois, dann reden natürlich alle darüber!», so Christian Bourgatte, ein Verhaltenstherapeut für Hunde in Düdelingen. Er wolle die vorgefallene Tragödie nicht abwerten, doch bringe es wenig, spezielle Hunderasse zu stigmatisieren. Er sagt, alle Hunde, «vor allem kleine», könnten dazu gebracht werden, sich bösartig zu verhalten, selbst im privaten Umfeld und gegenüber ihrem eigenen Herrchen oder Frauchen.

«Vor zwei Wochen war ich bei einer Familie, deren kleiner Hund, ein Mischling, einem kleinen Mädchen zwei Finger abgebissen hatte», erklärt der Experte. Für ihn seien die Verantwortlichen in den meisten Fällen die Halter und nicht die Tiere. «Ein Hund kommt nicht böse auf die Welt», betont er. Christian Bourgatte gibt an, pro Jahr etwa 300 Hunde mit Verhaltensproblemen zu betreuen. Bei etwa 50 davon reichten diese bis zum Biss.

Tragödien wie in Memphis hat es in Luxemburg bisher nicht gegeben. «Ich persönlich hatte auch nie Fälle mit schlimmen Bissen oder entstellten Personen», sagt Laurence Champagne, ebenfalls Verhaltenstherapeutin für Hunde, die in Bettemburg praktiziert. «Aber auch in Luxemburg gibt es Angriffe, das passiert so häufig wie anderswo. Es gibt sogar Fälle, in denen Hunde andere Hunde beim Spazierengehen töten. Aber darüber spricht man nie», fügt Christian Bourgatte hinzu. Auf Anfrage hatte die Polizei keine genauen Zahlen verfügbar.

Um zu verhindern, dass es überhaupt soweit kommt, muss man schon von Beginn an achtsam sein. «Sehr schnell Regeln aufstellen», rät Laurence Champagne, «sobald der Welpe da ist. Manchmal begleite ich sogar Familien, bevor sie den Hund bekommen, um eine passende Rasse zu finden und die Eingewöhnung so gut wie möglich vorzubereiten», erklärt die Spezialistin. «Man sollte neue Bezugswege meiden und sich lieber für einen guten Züchter entscheiden, und das Tier gut erziehen», erklärt Christian Bourgatte, «da gibt es kein Geheimrezept.» Ob es sich um einen Pitbull oder einen Chihuahua handelt, sei nicht relevant. Wichtig sei aber: «Niemals ein Kind mit einem Hund alleine lassen, auch nicht mit dem Familienhund».