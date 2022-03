Bauch raus : Niemand feiert Umstandsmode wie Rihanna

Vom nackten Bauch mit Body-Chains bis zu transparenten Roben: Rihanna tobt sich während ihrer Schwangerschaft modisch aus.

Dieser Strass-Look des italienischen Labels The Attico sorgt im Netz für Schnappatmung. imago images/NurPhoto

Die People-Welt steht kurzzeitig still, als Rihannas Schwangerschaft mit einem Bild auf Instagram bekannt wird. Mit prallem Babybauch spaziert die Sängerin mit ihrem Partner A$AP Rocky durch die Straßen von New York. Großer Star nebst Riris Kugel ist dabei ihr Outfit: Rihanna trägt eine rosafarbene Vintage-Chanel-Jacke und eine Low-Rise-Jeans von Vetements. Dazu wählt die 34-Jährige extravaganten Schmuck vom französischen Designer Christian Lacroix und einen schmalen schwarzen Chanel-Gürtel.

Wie Fans schon ahnen, ist dieses Outfit nur ein Vorgeschmack auf Riris Umstandsmode: Seit Rihannas Schwangerschaft bekannt ist, versorgt uns die Künstlerin zuverlässig mit spannenden Outfits.

Teurer Schmuck und Italien-Liebe

Die Fenty-Gründerin ist nicht grad zurückhaltend, wenn es darum geht, ihren Babybauch in Szene zu setzen. Wie zum Beispiel in einem Lace-Up-Cardigan von Jean Paul Gaultier. Und wieder trägt sie zum Look lange Ketten, die ihren Bauch umspielen – dieses Mal von Schmuckdesignerin Jacquie Aiche.

Laut Medienberichten soll der Schmuck alleine fast 45.000 Euro kosten. Als überraschende Kombination dazu wählt Riri eine Jacke von Carhartt und eine Steigbügel-Leggings vom italienischen Label The Attico.

The Attico scheint es der Sängerin angetan zu haben. Für einen Event von Fenty Beauty trug sie erneut ein Kleidungsstück der Marke. Das grüne Top und die silberfarbene Hose wurden aus unzähligen Strasssteinen gefertigt, was einen aufregenden See-Through-Look ergibt. Das Internet und die Medienwelt sind zugleich begeistert von dieser Wahl. Die «Vogue» titelt: «Rihanna bringt mit ihrem neuesten Schwangerschaftslook den Roten Teppich zum Beben».

Im diesem Outfit gibt Rihanna auch erstmals ein Mini-Interview zu ihrer Schwangerschaft. «Ich fühle mich sehr schön», sagt sie zu «Refinery 29». «Das kommt von Innen. All diese Veränderungen, die mein Körper gerade durchmacht – du kreierst ein neues Leben.»

Sie informiere sich auf Apps regelmäßig darüber, wie sich das Baby entwickle: «Ich könnte ausflippen. Ich genieße jede Sekunde», so Riri über ihren baldigen Nachwuchs.

Verhüllt zum Valentinstag

Im Gegensatz zu ihrem Ankündigungs-Look präsentiert sich Rihanna für die Eröffnung ihres ersten Savage x Fenty Stores in Los Angeles ganz verhüllt. In einem extra für die Sängerin gefertigten roten Lederkleid mit Kapuze des ikonischen Labels Maison Alaïa stiehlt sie allen die Show.

Fellmäntel à Gogo

Für ihre Baby-Looks greift Riri immer mal wieder zum flauschigen Fellmantel. Bevor sie ihre Baby-News mit der Welt geteilt hat, hat sie ihr wachsendes Bäuchlein mit einem orangen Shearling-Mantel, dem farblich passenden Hoodie und grünen Camouflage-Hosen verdeckt. Für den Stilbruch im Outfit sorgen die Kristall besetzten Pumps von Gucci und Balenciagas Hacker-Project.

Sind die Baby-News bekannt, darf auch der Bauch raus. Ganz in Riri-Manier aber geschmackvoll und in High Fashion – mit einem Crop-Top von Fendi und dem Fellmantel mit Animal-Print – auch vom italienischen Luxuslabel. Wie schon bei der Schwangerschaftsankündigung greift die Sängerin für den Look zur Jeans von Vetements. Sandalen von Tom Ford und ein Diamant-BH der Designerin Jacquie Aiche, eine von Rihannas Lieblingen, machen den Look komplett. Styling-Kirsche auf dem Mode-Eisbecher ist die Trucker-Cap vom New Yorker Label Awake.

Auch für ihren Geburtstagslook wählt die Unternehmerin einen Flauschmantel, dieses Mal in Babyblau und – wie sich auf dem Instagram-Video knapp erkennen lässt – scheint die Sängerin dazu Jeans-Shorts zu kombinieren.

Neuer Look neues Album?

Wann denn nun – mit einem Baby auf dem Weg – Rihannas neues Album erscheint, auf das die Fans schon jahrelang warten, darüber kann nur spekuliert werden. Kürzlich packte «Entertainment Tonight» die Gelegenheit beim Schopf und fragte nach. Riri meint: «Genau darum lieben euch meine Fans. Ihr stellt die guten Fragen. Ja, ihr werdet noch Musik von mir bekommen», bestätigt sie. Beim Schwatz mit dem People-Magazin verrät Rihanna auch, was sie an ihrer Schwangerschaft bisher am meisten genießt: «Donuts!»

Die Frage, ob wir nun von Rihanna bald eine Linie für Babys erwarten können, lässt die Sängerin offen. «Eins ums andere», findet Riri.