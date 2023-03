Sterbehilfe in Luxemburg: «Niemand möchte sich mit seinem eigenen Tod beschäftigen»

Seit 14 Jahren ist Sterbehilfe in Luxemburg legal.

«Das Tabu ist nicht der Tod, sondern die Tatsache, dass man stirbt. Niemand möchte sich mit seinem eigenen Tod befassen», betont Jean-Jacques Schonckert, Vorsitzender des Verwaltungsrates. Dies erklärt zumindest teilweise, warum die Sterbehilfe, die seit 14 Jahren in Luxemburg legal ist, in der breiten Öffentlichkeit und auch bei den Pflegekräften nicht sehr geläufig ist.

Am heutigen Dienstag übergibt die Nationale Kommission zur Kontrolle und Bewertung der Anwendung des Gesetzes über Sterbehilfe ihren Zweijahresbericht an die Chamber. «Vor Covid nahmen etwa zehn Patienten pro Jahr diese medizinische Maßnahme in Anspruch, die es einer Person mit einer unheilbaren Krankheit ermöglicht, ihr Leiden zu verkürzen. Nach der Pandemie sind es etwa 20 pro Jahr», erläuterte Jean-Jacques Schonckert.